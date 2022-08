Leichtathletik: Ohne die Lorcherin Elisa Lechleitner ins Finale in München

Es war ein äußerst erfolgreicher Staffel-​Tag für die deutsche Mannschaft bei der EM in München. Auch das vierte DLV-​Quartett im Bund ist am Freitagvormittag ins Finale eingezogen. Dieses findet am Samstag um 21.45 Uhr statt.

Freitag, 19. August 2022

Alica Schmidt (SCC Berlin), Mona Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), Jessica-​Bianca Wessolly (LG regio Karlsruhe) und Luna Thiel (VfL Eintracht Hannover) sicherten sich im Halbfinale über 4 x 400 Meter in 3:27,92 Minuten ein kleines q. Leider kam die aus Lorch stammende Elisa Lechleitner diesmal nicht zum Einsatz.





