Sport: WHO gibt neue Empfehlung

Foto: Petra Bork_pixelio.de

Sport tut dem Immunsystem gut – am besten, er ist auch anstrengend. Die WHO empfiehlt allen Erwachsenen, jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten aktiv zu sein.

Freitag, 19. August 2022

Sarah Fleischer

56 Sekunden Lesedauer



Spazieren gehen reicht aus, Hauptsache Bewegung – das war viele Jahre das Mantra von Ärzten und Gesundheitswissenschaftlern, wenn es darum ging, Empfehlungen zur körperlichen Aktivität zu geben. Kaum von der Öffentlichkeit bemerkt hat in den vergangenen Jahren aber ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt jetzt auf der Basis einer großen Analyse der Studien zum Thema Bewegung und Gesundheit: Es sollte anstrengend sein.

Wer keine größeren gesundheitlichen Probleme habe, profitiere durchweg von intensiverem Sport, so Michael Leitzmann, Professor für Epidemiologie und Präventivmedizin in Regensburg.



Die aktuelle Leitlinie der WHO empfiehlt Erwachsenen wöchentlich 150 bis 300 Minuten moderate bis intensive sportliche Betätigung. Moderat bedeutet dabei, den Pulsschlag zu spüren. Sobald man außer Atem ist und sich nicht mehr ungestört unterhalten kann, ist man bereits auf intensivem Niveau.



Wer bisher wenig Sport gemacht habe, solle nicht abrupt mit intensivem Sport beginnen, sondern langsam anfangen und sich steigern, rät Leitzmann. Wichtig sei dabei auch Kontinuität. Für den Alltag empfiehlt er, so viel wie möglich zu laufen oder Rad zu fahren und Treppen zu nehmen.





Was die WHO noch empfiehlt und warum man mit einer Erkältung auf keinen Fall Sport machen sollte, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

225 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen