Evelyn Riedl wird 70

Foto: Homepage SG Como

Evelyn Riedl feiert am Dienstag ihren 70. Geburtstag. Sie ist Gründerin und unermüdliche Antreiberin der Selbsthilfegruppe Como Schwäbisch Gmünd. Mit ihrem Engagement hilft sie Betroffenen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

Dienstag, 02. August 2022

Sarah Fleischer

Seit 32 Jahren leistet die Selbsthilfegruppe Como Schwäbisch Gmünd viel Segensreiches für Betroffene, Angehörige und vor allem auch für das Verständnis für die Krankheitsbilder in der Öffentlichkeit. Es handelt sich somit um eine der ältesten Selbsthilfegruppen überhaupt in Schwäbisch Gmünd.Die Gründung und die ehrenamtlich getragene Arbeit trägt ganz besonders die Handschrift von Evelyn Riedl. Sie feiert am Dienstag, 2. August, ihren 70. Geburtstag. Aufgrund ihres unermüdlichen Engagements und ihrer herzlich-​hilfsbereiten Art werden gewiss viele Gratulanten zu erwarten sein, um ihr Dank und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.Die Selbsthilfegruppe nimmt sich den Themen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen an: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm und Divertikel. Unter dem Oberbegriff der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen werden, so beschreibt die Selbsthilfegruppe auf ihrer Homepage, vor allem zwei Erkrankungen zusammengefasst: Morbus Crohn (MC) und Colitis ulcerosa (Cu). Beide Krankheiten sind ihrer Ursache nach unklare chronische Darmentzündungen. Der Beginn beider Erkrankungen liegt meist in der Jugend bzw. im jungen Erwachsenenalter.In den letzten drei Jahrzehnten hat Evelyn Riedl eine Vielzahl von Vortragsveranstaltungen, Tagungen und Seminaren organisiert, stets in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ärzten und anderen Experten. Dies mit dem Ziel, die Betroffenen auf dem neuesten Stand der Behandlungsmöglichkeiten zu halten und praktisches Wissen für die Bewältigung der Belastungen durch die Erkrankungen zu vermitteln. Darüber hinaus pflegt die Selbsthilfegruppe unter der Führung von Evelyn Riedl mit geselligen Veranstaltungen wie Ausflügen, Weihnachtsfeiern oder ganz einfach durch regelmäßiges Zusammenkommen mit Erfahrungsaustausch eine schöne und hilfreiche Gemeinschaft mit viel Freundschaft untereinander.

