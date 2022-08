Lorcher Jugenfreizeit mit Promenadenkonzert am Bodensee

Foto: privat

25 junge Musiker und Musikerinnen aus Lorch und Großdeinbach sind zum langersehnten Ausflug der Jugendkapelle nach Kressbronn am Bodensee aufgebrochen. Aber es ging nicht nur um den Ferienspaß.

Dienstag, 23. August 2022

Alexander Gässler

Schon die Zugfahrt mit dem Neun-​Euro-​Ticket ans „Schwäbische Meer“ war spannnend. Baden und Spiele standen am ersten Tag im Mittelpunkt. Am Folgetag ging es in den Hochseilgarten und ins Strandbad. Nach dem Abendessen wurden die Instrumente für eine kleine Probe im Garten ausgepackt. Und nach einer teils recht kurzen Nacht ging es am nächsten Morgen zum Promenadenkonzert ans Bodenseeufer.







Eine schönere Kulisse kann man sich als Musiker nicht wünschen, die Besucher waren von den Jungmusikern begeistert. Nach 90 Minuten Unterhaltung gab es eine Pizza als Stärkung und ein letztes Bad im Bodensee. Dann musste sich die Gruppe sputen, um den Zug nach Hause nicht zu verpassen.



