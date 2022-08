Handball: Jan Spindler komplettiert den vielseitigen TSB-​Rückraum

Foto: sch

Mit der Verpflichtung von Jan Spindler schließt der TSB Gmünd seine Kaderplanung für die Handball-​Oberliga ab. Der Rückraumregisseur wechselt vom TSV Alfdorf/​Lorch zu den Jets und tritt dort voller Tatendrang in große Fußstapfen.

Mittwoch, 24. August 2022

Marcus Menzel

25 Sekunden Lesedauer



Mit 29 Jahren geht Jan Spindler nun den bislang größten Schritt in seiner handballerischen Laufbahn. Der frühere Jugendspieler der SG Bettringen lief zuletzt jeweils fünf Spielzeiten lang für die HSG Winzingen-​Wißgoldingen-​Donzdorf und den TSV Alfdorf/​Lorch in Landes– und Württembergliga auf. Den Abstieg des TSV konnte er in der Vorsaison zwar nicht verhindern, zählte jedoch mit 86/​7 Toren und noch weit mehr Assists zu den Lichtblicken in der Alfdorfer Mannschaft.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



151 Aufrufe

103 Wörter

44 Minuten Online



Beitrag teilen