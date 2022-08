Neues Herzstück für Wetzgau: Arbeiten für Stadtteilzentrum haben begonnen

Beim Rewe-​Markt in der Gmünder Nordstadt machen Gewerbebrachen Platz fürs geplante Dienstleistungszentrum mit Bezirksamt, Kreissparkasse, Arztpraxen und Wohnungen. Warum sich Ortsvorsteher Weiß dreifach freuen kann.

Mittwoch, 24. August 2022

Alexander Gässler

Steigende Materialkosten, fehlende Handwerker: Die VGW stoppt alle neuen Projekte. So war es unlängst in der Rems-​Zeitung zu lesen. Allerdings hatte die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft in dem Zusammenhang klargestellt, dass alle begonnenen Vorhaben fortgesetzt würden. Für eines war jetzt so etwas wie der Baustart – das neue Dienstleistungs– und Stadtteilzentrum für Rehnenhof-​Wetzgau.





Um das Projekt war es still geworden, seit die VGW es im Januar 2021 öffentlich vorgestellt hat. Was geplant ist und mehr lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.





Die VGW plant ein neues Dienstleistungszentrum mit Bezirksamt.



