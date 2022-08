„Ladies Chopper Stammtisch“ startet auf der Ostalb jetzt durch

Foto: lcs

Ein festes Clublokal haben die Frauen mit der Vorliebe für schwere Zweizylinder-​V-​Motoren nicht. Die Stammtische finden an unterschiedlichen Orten in der Region statt und werden gerne mit einer gemeinsamen Ausfahrt kombiniert. Ein klassischer Motorradclub nach männlichem Vorbild will dieser relativ junge Stammtisch für Frauen mit einem Faible für Chopper nicht sein.

Freitag, 26. August 2022

Gerold Bauer

Sie sind verheiratet oder alleinerziehend, im mittleren Alter oder schon im Ruhestand; sie haben ganz unterschiedliche Berufe – und sie sprengen jedes Klischee, das so mancher im Kopf hat, wenn er an Frauen denkt, die nicht als Sozia auf einem schweren Motorrad unterwegs sind, sondern den breiten Lenker selbst fest in der Hand haben. Die Rede ist vom ersten „Ladies Chopper Stammtisch“ auf der Ostalb, zu dem motorradfahrende Frauen auch aus Nachbarkreisen kommen.





Der vierte Teil der RZ-​Stammtisch-​Serie rückt am 26. August die weiblichen Fans der schweren Motorräder in den Blickpunkt! Passend zur ersten großen Tour der Gruppe, die sich exakt am Erscheinungstag dieses Zeitungsartikels in Mutlangen trifft und von dort ins Altmühltal fährt.



