Zu Gast beim Training der Normannia-​Frauen

Foto: fleisa

Die Europameisterschaft ist zu Ende, die kollektive Begeisterung für Frauenfußball scheint zu verebben. Für die Spielerinnen der Normannia-​Frauen aber spielt Fußball das ganze Jahr über eine Hauptrolle. Erst Recht, wenn es um die Vorbereitung auf ein Pokalspiel geht.

Samstag, 27. August 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 21 Sekunden Lesedauer



Elf Spielerinnen haben sich an diesem verregneten Freitagabend auf dem Fußballplatz im Schießtal versammelt. Der Plan: Ein letztes Mal Training vor dem Pokalspiel am Sonntag. „Wir bereiten uns heute auf das Pokalspiel am Sonntag vor. Das heißt: Weniger Lauftraining, mehr Spielsituationen. Wichtig ist, dass wir Pressing üben, wir wollen am Sonntag das Spiel in die Hand nehmen“, erklärt Trainer Rocco D’Onofrio, der an diesem Tag Björn Jacoby vertritt. Dann legen die Spielerinnen los.