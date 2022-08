Wissen: Wie man sein altes Handy zu Geld macht

Gebrauchte, funktionstüchtige Smartphones lassen sich gut verkaufen: an Händler, die sie testen und mit Garantie wieder anbieten. Aber ist das zuverlässig?

Mittwoch, 31. August 2022

Sarah Fleischer

Laut Umfragen des Branchenverbands Bitkom liegen in Deutschland 200 Millionen Smartphones ungenutzt in den Schubladen. 13 Prozent der Deutschen haben schon selbst ein wiederaufbereitetes Smartphone oder Notebook gekauft. Die Secondhand-​Branche boomt: Das Berliner Unternehmen Rebuy verkaufte 2021 nach eigenen Angaben 180 000 selbst aufbereitete Smartphones – doppelt so viele wie noch fünf Jahre zuvor. Denn immer mehr Menschen verkaufen ihre Altgeräte und besorgen sich aufbereitete Geräte, sogenannte Refurbished-​Smartphones. Zum einen sind Neugeräte wegen Chipmangel nicht immer lieferbar, zum anderen sind neue Modelle im Vergleich zu vor fünf Jahren deutlich teurer geworden. Dabei laufen hochwertige alte Geräte meist einwandfrei – und werden von den Herstellern noch mit Updates versorgt.

Auf Plattformen wie Ebay und Quoka lassen sich meist die besten Preise erzielen, allerdings gibt es bei Privatverkäufern keine Garantie. Professionelle Second-​Hand-​Unternehmen wie Rebuy und Swappie dagegen bieten eine Garantie von bis zu drei Jahren an, machen den Kauf und Verkauf gebrauchter Smartphones damit bequemer und sicherer.

Je nach Zustand des Geräts zahlen die Plattformen unterschiedliche Preise an den Verkäufer. Dessen Selbsteinschätzung wird vom Unternehmen überprüft und der Preis entsprechend angepasst oder das Gerät sogar abgelehnt — schummeln bringt also wenig.





Was man beim Kauf und Verkauf von gebrauchten Smartphones noch beachten sollte, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



