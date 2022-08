Betrunkener Fahrer widersetzt sich Polizeikontrolle

Am Mittwochabend wollte die Polizei ein Fahrzeug auf der B19 Richtung Hüttlingen kontrollieren. Dabei stieß sie auf Widerstand vom Fahrer des Wagens.

Donnerstag, 04. August 2022

Sarah Fleischer

Das Fahrzeug war der Polizei als verdächtig gemeldet worden. Als die Beamten gegen 20 Uhr am Schloßberg eine Kontrolle durchführen wollten, leistete der Fahrer laut Poliziebericht erheblichen Widerstand. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme in einer Klinik an. Auch dieser Maßnahme widersetzte sich der Betrunkene körperlich und bedrohte die Beamten.



Da aufgrund des andauernd aggressiven Verhaltens des Mannes mit weiteren Störungen zu rechnen war, musste er in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Aalen gebracht werden.

