Beilage „Wochenende“: Rechtzeitige Abkühlung für Sportevents

Foto: Ursula Dubisar

Heiße Tage liegen hinter den Menschen im Ostalbkreis, doch pünktlich zum Wochenende ist Abkühlung in Sicht. Die kommt gerade rechtzeitig zu den anstehenden sportlichen Höhepunkten: In Schwäbisch Gmünd steigt die European Footvolley League, und die Fußball-​Bundesliga kehrt aus der Sommerpause zurück.

Samstag, 06. August 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Für den Stuttgarter VfB wird es vor heimischer Kulisse gleich im ersten Spiel ernst: Zu Gast ist DFB-​Pokalsieger und Champions-​League-​Teilnehmer RB Leipzig. Keine Frage, dass die Fans mit dem roten Brustring in Scharen zum Stadion strömen und vor den Eingängen Schlange stehen werden.

Eine solche hat sich unterdessen kürzlich auch in Kidstown gebildet: In der Stadt der Kinder in der Heubacher Stellung wurde das Startgeld in Ostalb-​Euro ausgegeben. Unsere Volontärin hat sich vor Ort umgesehen und erfahren, wofür die Mädchen und Jungen das Geld ausgeben und wie sie ihre Ferienstadt gestalten. Darum geht es in der Reportage in der aktuellen Beilage „Wochenende“.







Das Ortsbild von Steinheim am Albuch ist seit jeher von einem Ereignis geprägt, das sich vor rund 14 Millionen Jahren zutrug: Bei einem Meteoriteneinschlag entstand das Steinheimer Becken, einer von zwei bekannten Einschlagkratern in Deutschland. Was man noch über die Gemeinde wissen muss, ist auf der aktuellen Schauorte-​Seite zu erfahren.Auch die Vereine kommen in der Beilage der Rems-​Zeitung wie gewohnt zu Wort, genau wie die Leserinnen und Leser, die neben Briefen auch gelungene Fotos an die Redaktion gesendet haben. Und auch die Rätselseite ist wieder am Start – Denksport sozusagen.

