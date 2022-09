Ladesäulen am Stadtgarten: Bald soll der Strom fließen

Foto: gäss

Seit Februar produziert die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gmünder Congress-​Centrums Stadtgarten Strom. In zwei Wochen sollen auch die Elektrofahrer etwas davon haben

Donnerstag, 01. September 2022

Alexander Gässler

30 Sekunden Lesedauer



Gut Ding will Weile haben. Die vier Ladesäulen auf dem Parkplatz neben dem CCS stehen zwar schon, sind aber noch nicht am Netz. „In Anbetracht der angespannten Lage beim Thema Material und Handwerkerleistungen sind wir gut im Zeitplan“, betont Steffen König. Laut dem Leiter Vertrieb Marketing und Digital bei den Gmünder Stadtwerken war eine Inbetriebnahme Anfang September vorgesehen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Ladesäulen in den nächsten zwei Wochen in Betrieb gehen.“