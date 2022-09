Gebastelt, gespielt, gebellt – Gmünd in Kinderhand

Von ein bisschen Nieselregen lassen sich Kinder am Samstag in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt nicht unterkriegen. Sie stehen im Mittelpunkt an diesem kühlen Tag, der mit einem herzerwärmenden Lied beginnt.

Samstag, 17. September 2022

Thorsten Vaas

Manches wird mit einem Paukenschlag eröffnet, anderes mit einem Lied, das zu Herzen geht. „Wir wünschen euch viel Glück“, lautet der Titel des Stück, das ein kleiner Chor aus sieben ukrainischen Kindern zur Eröffnung des Weltkindertagsfests in Schwäbisch Gmünd singt. Sie alle sind stammen aus Melitopol, einer Großstadt im Süden der Ukraine. In den vergangen Tagen hätten sich zahlreiche russische Soldaten aus der Stadt in Richtung Krim zurückgezogen, schrieb der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, am vergangenen Dienstag auf Telegram. Unabhängig war diese Information allerdings nicht zu überprüfen. Olena Malieieva und Anastasiia Popova sind mit ihren Kindern aus dem umkämpften Gebiet geflohen, seit Mai sind sie in Schwäbisch Gmünd in Sicherheit. Mit viel Applaus werden die Kinder für das Lied belohnt ( hier gelangen Sie zum Video ).

