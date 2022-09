Jeder kennt jeden im Sandland

Foto: Gemeinde Alfdorf

Was ist das Sandland und wo ist es zu finden? So ganz einfach ist das nicht zu erklären. Der Name der Region leitet sich von den sandigen Böden ab, die für die Gegend typisch sind. Die größten Teile des Landstrichs entfallen auf die Gemeinden Alfdorf und Kaisersbach, ein kleinerer Teil gehört zu Gschwend.

Sonntag, 18. September 2022

Thorsten Vaas

35 Sekunden Lesedauer



Auch die Kreisgrenze zwischen dem Ostalbkreis und dem Rems-​Murr-​Kreis zieht sich durch das Gebiet. Trotz dieser Grenzverläufe identifizieren sich viele Bewohnerinnen und Bewohner der Orte Cronhütte, Hellershof, Schadberg, Hüttenbühl, Hundsberg und Menzles sowie einiger weiterer Weiler und Gehöfte stärker miteinander und mit dem Sandland als mit ihren nominellen Heimatgemeinden. „Es gibt einen guten Zusammenhalt. Jeder kennt jeden“, bestätigt Heiner Berroth, der Schriftführer des Ski– und Wanderclubs Cronhütte, der etwa 400 Mitglieder zählt.

