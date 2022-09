Bei der neunten „Spätschicht“ macht Heubach die Nacht zum Tag

Foto: Stadt Heubach

Am morgigen Freitag, 30. September, bietet Heubach ab 18 Uhr mit der neunten Spätschicht ein Programm der Superlative. Heubach macht die Nacht zum Tag, denn am Freitag findet zum neunten Mal die Einkaufs– und Kulturnacht in der Stadt unterm Rosenstein statt. Musik, Party, Geschichte, Shopping und Kulinarisches – mit diesem Mix aus vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen an zahlreichen Orten locken die Stadt Heubach und der Gewerbe– und Handelsverein Bewohner und Besucher in die Stadt. Details und ein ausführliches Programm finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung