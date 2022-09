Gmünder feiert seinen 102. Geburtstag

Dr. Otto Kuhnle war Internist. Den Arztberuf hat er erst mit 70 Jahren aufgegeben. Heute genießt er seinen Garten und liest sehr viel. An diesem Dienstag wird er 102 Jahre alt. genießt er seinen Garten und liest sehr viel. An diesem Dienstag wird er 102 Jahre alt.

Wie rüstig der Jubilar für sein Alter ist und wie er seinen Geburtstag feiert. lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Steigender Wohlstand und medizinischer Fortschritt führen dazu, dass die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird. Ein hohes Alter hat der Gmünder Mediziner Dr. Otto Kuhnle erreicht, der nach wie vor in seinem elterlichen Haus in der Gartenstraße lebt. Den Reporter der Rems-​Zeitung führt er die Treppen in den Vorgarten hinunter, er nimmt auf seinem Stuhl Platz und will wissen, wie die Arbeiten an der Waldstetter Brücke voran kommen.

