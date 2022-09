Keineswegs nur „Angler-​Latein“ beim Fischer-​Stammtisch in Spraitbach

Am Spraitbacher Hagenbuche-​Festplatz gibt es nicht nur einen idyllischen Fischteich mit Wasserfontäne, sondern auch das Domizil des Fischereivereins. Sonntags treffen sich die Mitglieder dort zum Frühschoppen — und die Rems-​Zeitung war im Rahmen ihrer Stammtisch-​Serie dabei.

Freitag, 09. September 2022

Gerold Bauer

Wenn sich Angler treffen, dann haben sie alle tarn-​grüne Hosen und T-​Shirts an – und ihre Gespräche drehen sich hauptsächlich darum, wer in jüngster Zeit den dicksten Fisch aus dem Vereinsgewässer gezogen hat. Dieses Vorurteil wird von der Realität beim Fischereiverein Spraitbach Lügen gestraft. Man trifft dort am Sonntagvormittag zur besten Frühschoppen-​Zeit eine bunt gemischte Runde, in der sich auch passive Vereinsmitglieder oder Angehörige von Aktiven wohl fühlen, obwohl sie noch nie im Leben eine Angel in den See gehalten haben. Ganz wichtig ist dem Verein das Heranführen von Kindern an die Zusammenhänge in der Natur.





