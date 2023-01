Portrait: Charly Weber — ein echter Seebär aus Alfdorf

Foto: privat

82 Jahre ist er alt und kein bisschen müde. 30.000 Seemeilen hat der passionierte Segler Charly Weber zur See zurückgelegt. Das sind 55.560 Kilometer — mehr als eine Weltumrundung. Wie der Alfdorfer zum Segeln kam und was er auf dem Wasser schon erlebt hat, erzählt er in der aktuellen Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.

Sonntag, 01. Januar 2023

Franz Graser

31 Sekunden Lesedauer



Oft sind es die einfachen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Für Charly Weber aus dem gar nicht maritimen Alfdorf sind das Freiheit, Luft, Wasser und Ruhe. All das erlebt er auf seinen Segeltörns. Bei seinen Reisen hat er schon allerhand erlebt — sogar eine unheimliche Begegnung mit einem U-​Boot. Wie er das überstand, erzählt Weber im Portrait in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





