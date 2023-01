Koch-​Event im Dorfcafé „KuKaff“ Wißgoldingen

Foto: privat

Dass ein Bürgermeister auch kochen kann, hat Michael Rembold am Samstag im Wißgoldinger Dorfcafé „KuKaff“ bewiesen. Dort fand eine Kochaktion statt. Mit ihm am Herd: Ortsvorsteherin Monika Schneider.

Montag, 16. Januar 2023

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer



Beim Seniorennachmittag im November wurde den Gästen die Aktivitäten des Dorfvereins Wißgoldingen mit seinen Aktionsgruppen vorgestellt. Die Aktionsgruppe Jugend, die sich eigentlich um die Interessen der Jugendlichen, unter anderem um den Betrieb des Wißgoldinger Jugendraums kümmert, hatte zum Seniorennachmittags die Idee, eine Verlosung durchzuführen, bei der die Gewinner ein Essen im „KuKaff“ gewinnen konnten. Bürgermeister Michael Rembold und Ortsvorsteherin Monika Schneider sollten das Essen zubereiten. Die Bedienung sollte durch die Jugendlichen selbst übernommen werden.So kamen am Samstag 14 Gäste aus Waldstetten und Wißgoldingen voller Erwartung in das „KuKaff“. Sie wurden nicht enttäuscht und sahen sogar ein ganzes Menü auf der Speisekarte stehen: Rote Beete– oder Kartoffelsuppe, Putenkeulen mit Blaukraut und Knödel und zum Nachtisch Panna Cotta. Das Essen wurde von den beiden prominenten Akteuren teilweise zuhause vorbereitet, Bürgermeister Michael Rembold gab zu, dass er bei der Knödelzubereitung von seiner Ehefrau Pamela unterstützt wurde. Die Jugendlichen der AG Jugend kümmerten sich bravourös um den Service. Nach einem rundum gelungenen Essen entwickelten sich unter den Gästen interessante Gespräche bis weit in den Nachmittag hinein. „KuKaff“-Kümmerer und stellvertretender Vorsitzende des Dorfvereins Karl Fiedler beantwortete den Gästen viele Fragen um den neuen Wißgoldinger Treffpunkt und betonte, dass das „KuKaff“ nicht nur für Wißgoldinger, sondern für alle offen steht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



321 Aufrufe

236 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen