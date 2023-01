Bevölkerung wächst auf 84,3 Millionen

Auch im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr Menschen gestorben als geboren wurden. Dennoch leben hierzulande so viele Menschen wie noch nie.

Freitag, 20. Januar 2023

Thorsten Vaas

Weniger Kinder kamen auf die Welt, mehr Menschen sind gestorben, doch die Zuwanderung liegt auf einem Rekordniveau: In der Summe hat das Deutschland zum Jahreswechsel einen Bevölkerungshöchststand von schätzungsweise mindestens 84,3 Millionen gebracht. „Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres“, berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Ergebnisse.

