Gmünd bekommt „Gartenschau light“

Zum zehnjährigen Jahrestag der Landesgartenschau sowie dem Fünfjährigen der Remstal-​Gartenschau gönnt sich Schwäbisch Gmünd 2024 ein kleiner Highlight: eine „Gartenschau light“. Das verkündete Rathaussprecher Markus Herrmann bei der CMT in Stuttgart.

Samstag, 21. Januar 2023

Thorsten Vaas

Die laut Veranstalter weltgrößte Touristikmesse CMT in Stuttgart geht an diesem Wochenende in den Endspurt. Mittendrin im globalen Superlativ eine kleine Tüte mit Aufschrift „Zwischen Alb und Wald“. Zu lesen sind darauf die Ortsnamen Schwäbisch Gmünd, Lorch, Heubach, Waldstetten, Bartholomä, Böbingen, Iggingen, Leinzell, Heuchlingen , Mögglingen, Schechingen, Ruppertshofen, Gschwend. Täferrot. Die „Gugg“ ist vollgefüllt mit Infomaterial und Überraschungen.

