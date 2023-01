OB Arnold: Auf Bettringen ist Verlass

Foto: astavi

Zum Neujahrsempfang in der Uhlandhalle hat der Ortschaftsrat Bettringen geladen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Ehrenamtlichen und örtlichen Vereine wurde der Sonntag zum besonderen Festtag.

Montag, 23. Januar 2023

Alexander Gässler

35 Sekunden Lesedauer



Trotz des Winterwetters kamen mehr als 350 Bettringerinnen und Bettringer in die heimische Sporthalle, die festlich geschmückt zum Verweilen einlud. Hinter den Panoramagläsern lag der Schnee, das Thermometer zeigte Minusgrade an. Doch in der Uhlandhalle herrschte menschliche Wärme und herzliche Atmosphäre. Der Zusammenhalt war spürbar.





Bei dieser besonderen Atmosphäre begrüßte Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert alle Anwesenden. Er freute sich über das rege Interesse an diesem Neujahrsempfang und lobte in seiner Ansprache die Ehrenamtlichen, die sich für die Ortschaft einsetzen. 22 Vereine und deren Mitglieder seien eine tragende Säule für das Leben im Stadtteil.







Wie die Bettringer das neue Jahr begrüßt haben und welchen Mittelpunkt der Stadtbezirk bekommen soll, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



184 Aufrufe

141 Wörter

42 Minuten Online



