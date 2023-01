Vorfahrt genommen: 20.000 Euro Schaden bei Unfall in Straßdorf

Ein Sprinter und ein Auto sind am frühen Mittwochmorgen auf der Rechbergstraße zusammengestoßen. Die Folge: Totalschaden.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Alexander Gässler

Der 39-​jährige Sprinterfahrer wollte gegen 5.40 Uhr nach links in die Rektor-​Klaus-​Straße abbiegen. Dabei hat er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines entgegenkommenden BMW missachtet, der von einem 39-​Jährigen gelenkt wurde. Bei der Kollision ist an den Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden Die Fahrer blieben unverletzt.

