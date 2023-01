Wieder mit dem Rheingold durchs Remstal

Foto: hs

Die aktuell zwischen Aalen und Stuttgart notgedrungen eingesetzten und vielbelächelten Nostalgiezüge mit der „Loreley-​Lokomotive“ wecken Erinnerungen an zwei stolze TEE-​Jahre auf der Remsbahn.

Mittwoch, 25. Januar 2023

Alexander Gässler

Der schienengebundene Nahverkehr von Go Ahead kommt derzeit im Remstal teils ziemlich betagt daher und bewegt auch Emotionen und Erinnerungen der staunenden Fahrgäste. So manche Wartende an den Bahnhöfen im Remstal trauen ihren Augen nicht und zögern beim Einsteigen in den Nostalgiezug, denn es könnte sich ja um eine touristisch betriebene Museumsbahn mit Sonderfahrkarten handeln.







Die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter wissen die Passagiere jedoch zu beruhigen; allerdings mit einem schmunzelnden Unterton: Es habe alles seine Richtigkeit, es handle sich um einen Ersatzzug, weil es Engpässe beim modernen Triebwagenmaterial gebe. Es wackle zwar und es sei lauter als sonst, doch der Zug sei sicher.





