Bettringen: Frau vertreibt Exhibitionisten

Foto: studio v-​zwoelf – stock​.adobe​.com

Am Freitag gegen 8.30 Uhr hat eine 73-​jährige Frau vor einem Ladengeschäft in der Falkenbergstraße einen etwa 25 Jahre alten Mann mit offener Hose beobachtet. Sie schrie ihn an, worauf er mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Hardtstraße flüchtete.

Freitag, 27. Januar 2023

Alexander Gässler

Der Mann hat eine schlanke Figur und ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war schwarz bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich, der mit Flaschen gefüllt war. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07171 /​3580.

