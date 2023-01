Fußball: Normannia und Waldstetten trennen sich mit einem Remis

Im ersten Test im neuen Jahr spielen der 1. FC Normannia Gmünd und der TSGV Waldstetten 1:1 (1:0) im WWG-​Sportpark. Beide Trainer sind nach dem Unentschieden mit ihrem Team zufrieden.

Samstag, 28. Januar 2023

Thomas Ringhofer

Auch wenn Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic und sein Gegenüber vom TSGV Waldstetten, Bernd Maier, von einem gelungenen Test sprachen, konnte die Partie die wenigen Zuschauer am Samstagnachmittag im Schwerzer nur selten erwärmen.

Die verdiente Führung der Gastgeber durch Kevin Renner in der 23. Minute glichen die Gäste nach einem Fehler von FCN-​Schlussmann Yannick Ellermann durch Max Dudium (82. Minute) aus. „Es war ein super Testspiel für uns. Wir hätten ja fast noch den Siegtreffer erzielt“, resümierte Bernd Maier nach dem Schlusspfiff. Ein Sieg für Waldstetten wäre allerdings des Guten zu viel gewesen.

Beide Mannschaften stecken mitten in der Vorbereitung. Die einen, die Gmünder, haben ja als Saisonziel in der Verbandsliga Platz zwei ausgegeben, die anderen, die Waldstetter, haben in der Landesliga als Siebter gerade einmal sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter TSV Buch.

Die Teams hatten sich darauf geeinigt, ohne Einschränkungen auswechseln zu können. Bei den Gmündern begannen unter anderem Maximilian Gjini und Kevin Renner. Letzterer kommt in der laufenden Saison auf gerade einmal acht Einsatzminuten, empfahl sich aber nicht nur wegen seines Tores. Nach der Pause setzte Zklatko Blaskic auf seine erfahrenen Kräfte wie Grupp, Aschauer oder Gnaase. Lediglich der erkrankte U-​19-​Spieler Liandro Cudazzo und Co-​Trainer Adrian Schad, die noch auf dem Spielberichtsbogen standen, wurden nicht eingesetzt.

