Als Gmünd das GD gestohlen wurde

Vor genau 50 Jahren war das Ende des bis dahin selbstständigen Landkreises Schwäbisch Gmünd besiegelt. Und vor zehn Jahren wurde umso mehr die Heimkehr des angestammten Autokennzeichens gefeiert.

Wie die Gmünder für ihr Autokennzeichen gekämpft haben und wer sie dabei unterstützt hat — das und mehr lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Ältere erinnern sich an ernste Stunden, jüngere Bürgerinnen und Bürger mögen vielleicht schmunzeln. Zum Jahreswechsel 1972/​73 machte sich im Raum Schwäbisch Gmünd viel Wehmut und Trauer breit. Mancher Autobesitzer soll in jener Silvesternacht gar geschworen haben, dass er sich niemals von seinem Auto trennen werde. Nicht, weil er sein Fahrzeug innig liebte, sondern allein deshalb, weil er das GD-​Kennzeichen zum unsterblichen „Heilig’s Blechle“ ernannte. Das dürfe, so der Treueschwur, niemals in der nun angebrochenen neuen Zeitrechnung dem fremden AA-​Kennzeichen weichen.

