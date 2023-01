„Liebelei“ Lindach schließt: Wohin mit Post und GOA?

Zum Jahresende 2022 schloss das Geschenklädchen „Liebelei“ in Lindach – und damit auch die GOA-​Außenstelle und die Post des Stadtteils. Wie läuft die Suche nach Ersatz?

Dienstag, 03. Januar 2023

Sarah Fleischer

„Die Schließung hat wirtschaftliche Gründe“, sagt Inhaberin Katty Ritter auf Nachfrage.



Ortsvorsteher Funk ist noch ratlos, besonders was die Post angeht. Die GOA-​Agentur will man laut Funk erst einmal ins Bezirksamt holen.







Warum die Suche nach einer neuen Poststelle nicht so leicht ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Das ist wirklich ungünstig für unseren Ort“, sagt Lindachs Ortsvorsteher Klaus-​Peter Funk. Der nördlichste Stadtteil Schwäbisch Gmünds verliert mit dem Geschenk– und Dekoladen „Liebelei“ im Martin-​Luther-​Weg auch den Ort, an dem die Post– und die GOA-​Agentur untergebracht waren.

