Staufer-​Open Gmünd: Josef Gabriel liegt in Führung

Foto: ta

In wenigen Tagen wird er 78 Jahre alt – aber in Schwäbisch Gmünd spielt er wie ein Junger auf. Der Stuttgarter Oberliga-​Schachspieler Josef Gabriel hat beim Staufer-​Open einen Lauf. Er führt das Feld an.

Mittwoch, 04. Januar 2023

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Nach fünf Runden liegt Gabriel mit 4,5 Punkten allein an der Spitze des 200-​Teilnehmer-​Feldes im A-​Open. Zuletzt hat Gabriel am Mittwochvormittag an den abgetrennten Spitzenbrettern den Fide-​Meister Marco Riehle (SF Sasbach) bezwungen. Anstelle eines Kommentars hat Gabriel nach der Partie nur verschmitzt gelächelt – der Gegner hatte eine Figur eingestellt. Im ausgeglichen besetzten Spitzenfeld nehmen sich ansonsten die Profis gegenseitig die Punkte weg. Wer nicht schnell remisiert, kämpft lange.

