Wetzgau: „Wefzg rauslassa“ mit den Wexhainer Narren

Foto: wex

Mit dem „Wefzg rauslassa“ am 5. Januar präsentiert die Wexhainer Narrenzunft aus dem Stadtteil Wetzgau-​Rehnenhof erstmalig die einzigartigen Häser. Die Vorfreude darauf ist riesig – über 30 aktive Hästräger werden sich präsentieren.

Mittwoch, 04. Januar 2023

Sarah Fleischer

Das genaue Programm und Infos zu den Wexhainern finden Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Offizieller Start ist am 5. Januar um 18 Uhr auf dem Vorplatz von St. Koloman in Wetzgau, das Fasnetsfeuer und die Guggenparty findet dann anschließend auf dem Parkpatz Himmelsgarten statt.Um 18.35 Uhr erfolgt die Narrentaufe aller Mitglieder durch befreundete Zünfte und Übergabe der Zunftorden an die Wexhainer. Unter anderem mit dabei: Landeier Spraitbach, Gmender Fasnet mit Hofstaat, Bäbenger Wildsäue, Schlossgoischdr Untergröningen und viele mehr.

