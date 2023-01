Böbinger Ballnacht am Samstag, 14. Januar

Foto: Gemeinde Böbingen

Für viele Menschen in Böbingen und in der Region ist die Böbinger Ballnacht am Samstag, 14. Januar, die Nacht der Nächte. Denn es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten, eine gepflegte Sohle aufs Parkett zu legen. Die Gemeinde Böbingen kombiniert zudem ihren Neujahrsempfang mit der Ballnacht. Deshalb werden dort auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger geehrt.

Donnerstag, 05. Januar 2023

Franz Graser

Saalöffnung in der Römerhalle ist um 19 Uhr. Die Ballnacht beginnt um 19.30 Uhr. Die Tanzband „Perfect Vibes“ bestreitet den musikalischen Teil des Abends und garantiert bis etwa 1 Uhr gute Unterhaltung.







Eintrittskarten zum Preis von 35 Euro pro Person gibt es im Bürgerbüro der Gemeinde Böbingen, Gruppen ab zehn Personen bezahlen pro Kopf zehn Euro. Eine Abendkasse gibt es nicht.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



