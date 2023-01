Mutlangen: Brand in Wohnanlage

Foto: hs

In einer Garage in der Ortsmitte von Mutlangen ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge zerstört.

Montag, 09. Januar 2023

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Eine direkt an ein Mehrfamilienhaus angebaute Doppelgarage mit mehreren Fahrzeugen in der Hahnenbergstraße steht in Flammen. Die Feuerwehr Mutlangen sowie weitere Teams aus der Verwaltungsgemeinschaft sind im Einsatz und versuchen die Wohnanlage abzuschirmen. Laut Polizei gibt es keine Verletzten, lediglich die Garage, ein Motorrad der Marke Harley-​Davidson sowie ein Auto wurden zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1144 Aufrufe

91 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen