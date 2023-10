Schauort: Im alten Herzen von Bettringen

Foto: hs

Im größten und modernsten Stadtteil von Gmünd gibt es rund um die Kirche St. Cyriakus und am vermuteten Schloßplatz der „Herren von Beteringen“ bis heute eine beschauliche Gässleslandschaft. Das lässt staunen und lädt zu einer Reise durch die Geschichte ein.

Sonntag, 01. Oktober 2023

Franz Graser

42 Sekunden Lesedauer



Wer an Bettringen denkt, hat im Geiste meist die Hochhaussiedlung Nordwest, das schnell wachsende Gewerbe– und Industriegebiet Gügling, die „Barmer“ (früher GEK) auf dem Lindenfeld, die Stiftung Haus Lindenhof, die hochmodernen Bildungszentren PH und Kreisberufsschulzentrum vor Augen. Weniger bekannt ist ein Schatz an historischen Gassen, Örtlichkeiten und Bauten. Dem Bürgerverein Bettringen und dem Ortschaftsrat ist der Geschichtspfad „Auf Spurensuche in Bettringen“ zu verdanken, der Bürgern wie Besuchern eine gute Möglichkeit gibt, in die Historie des größten und wohl auch modernsten Gmünder Stadtteils einzutauchen.





Was es alles im Herzen von Bettringen zu entdecken gibt und welche Rolle die engagierten Bürgerinnen und Bürger für den Stadtteil spielen, erfahren Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.







Die Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



365 Aufrufe

168 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen