Lieferengpässe bei Medikamenten: Wie ist die aktuelle Lage?

Ob Antibiotika oder Augentropfen – Lieferengpässe sind inzwischen Alltag für Apotheken. Betroffen sind auch lebenswichtige Medikamente wie Antidepressiva und Diabetes-​Medikamente. Und der Konflikt in Israel könnte die Lage noch verschärfen.

Dienstag, 10. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Auch in der Johannis-​Apotheke fehlen Inhaberin Nathalie Biechele einige Medikamente: „Aktuell sind viele Antibiotika betroffen außerdem Augentropfen– und salben.“ „Es ist gerade nichts mehr normal“, seufzt auch die Mitarbeiterin der Central-​Apotheke, die anonym bleiben möchte.

Das Probelm liege im System, so Eickmann. Eine Lösung innerhalb von wenigen Monaten sei da nicht drin. Und: Aktuell könnte der Krieg zwischen Israel und Palästina die Lage auf dem Medikamentenmarkt noch verschärfen.



