Anton Lebersorger beim Finale der San Pellegrino Young Chef Academy

Er gehört nun zu den 15 besten jungen Köchen weltweit – Anton Lebersorger aus Degenfeld. Das hat er beim Finale der San Pellegrino Young Chef Academy Competition in Mailand bewiesen.

Samstag, 14. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Was er zu berichten hat und ob es für den Sieg gereicht hat, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



15 junge, ehrgeizige Spitzenköche aus aller Welt, zwei Tage Kochen und eine hochkarätige Jury: Das ist das Finale des San Pellegrino Young Chef Academy Competition. Einer dieser Köche ist der 25 Jahre alte Anton Lebersorger, dessen Eltern die Egentalhütte im beschaulichen Degenfeld führen.Sonst kocht Lebersorger im „Hallo Emil“ in Stuttgart, doch seit über einem Jahr widmet er sich zusätzlich der Vorbereitung auf die San Pellegrino Young Chef Competition. Im Oktober 2022 konnte er mit der seinem „Signature Dish“ „Swabian Rooster/​Carrot from Schmiedener Feld /​Cabbage Kimchi /​Thai Bernaise“ die Jury beim Regionalentscheid Deutschland/​Österreich von sich überzeugen – und löste damit das Ticket zum Finale in Mailand ( Koch aus Degenfeld bei San Pellegrino Young Chef Academy ). Das fand am 4. und 5. Oktober statt. Zwei Tage unter Strom, wie Lebersorger berichtet.

