Polizei: Achtjähriger Radfahrer von Auto erfasst

Foto: Studio v-​zwoelf — stock​.adobe​.com

Schürfwunden am Arm hat ein achtjähriger Junge erlitten, der am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad in Böbingen unterwegs war. Der Junge war von einem Auto erfasst worden.

Samstag, 14. Oktober 2023

Franz Graser

12 Sekunden Lesedauer



Der Achtjährige hatte das vorfahrtsberechtigte Auto an einer Einmündung übersehen. Medizinische Rettungskräfte versorgten den Jungen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 500 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



425 Aufrufe

50 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen