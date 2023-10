Gala-​Abend mit orientalischen Tänzen

Foto: Voigt

„Ich bin total geflasht“, strahlte die Organisatorin des Festivals, Denise Fürstenau, nach der gelungenen Gala-​Show des orientalischen Tanzes im voll besetzten Mutlanger Forum am Samstagabend. Da war es bereits nach Mitternacht. „Dieses Großprojekt war bisher einmalig in der Region“, freute sich Denise Fürstenau über die erfolgreiche Premiere.

Montag, 16. Oktober 2023

Franz Graser

Mit einem Mammutprogramm hatte die Show mit zwei 15minütigen Pausen bis 0:10 Uhr gedauert und ein Ende hatte die Veranstaltung noch lange nicht. Denn die mitwirkenden Künstlerinnen hatten es zum Abschluss der Show aus dem glanzvollen Finale heraus verstanden, das gesamte Publikum im Saal zum Tanzen zu animieren. Spätestens jetzt wurde deutlich, wie sehr diese Veranstaltung auch den Charakter eines Familienfestes der orientalischen Tanzszene im Südwesten hatte, die sich in Mutlangen zum Austausch und zum gemeinsamen Feiern getroffen hat.





24 Gruppen und Solisten, die aus ganz Deutschland und dem Ausland angereist waren, zeigten am Gala-​Abend ihr Können. So fantasievoll und facettenreich wie die Kostüme waren auch die Künstlernamen der Akteurinnen. Von Malaica über Rhea, von Shawaza bis Yela, waren orientalisch klingende Namen Trumpf. Beeindruckend war die Altersspanne der Akteurinnen die zeigte, es kommt auf die Freude an der Bewegung und den Enthusiasmus an, um diesen Tanzsport erfolgreich auszuführen. Das Alter spielt keine Rolle.

