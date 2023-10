Schauort Böbingen: Goldener Herbst in der Remstal-​Perle

Böbingen hat durch die Gartenschau 2019 enorm an Mehrwert für die Bürger und an Beliebtheit bei Ausflüglern gewonnen und blickt nun einer guten Zukunft mit der B29-​Tunnellösung entgegen.

Der Park am alten Bahndamm hat eine Sommersaison mit vielen kulturellen und Höhepunkten hinter sich. Die Bühne mit ihren rund 500 Sitzplätzen befindet sich im Winterquartier. Das soll Ausflügler aber nicht daran hindern, diesem grünen und jetzt zunehmend bunten Herzstück einen Besuch abzustatten: Der rund fünf Hektar große Bürgerpark zieht in diesen Tagen sein Herbstkleid an.





Und wenn dazu noch die goldene Oktober-​Sonne aus Richtung Rosenstein auf Böbingen herab lacht, kommt diese „Perle im Remstal“ nochmals so richtig ins Funkeln. Beide Begriffe sind nicht poetisch an den Haaren herbei gezogen, sondern haben sich anlässlich der interkommunalen Remstal-​Gartenschau 2019 als Begriffe etabliert. Der Park gilt als Musterbeispiel eines nachhaltigen Gartenschauprojekts.





Der Park ist längst nicht die einzige Besonderheit der 4500-​Einwohner-​Gemeinde. Heimat– und naturverbundenen Vereinen ist die Erschließung von historischen Stationen und eines Wegenetzes zu vielen Sehenswürdigkeiten zu verdanken. Die Geschichte Böbingens reicht weit zurück: Die Römer entdeckten den Bergsporn am heutigen „Schweizerhof“ als Standort für ein Kastell und eine Siedlung nahe des Limes. Die Siedlungskontinuität durch fast zwei Jahrtausende ist erstaunlich.







Mehr über die römische Geschichte Böbingens und die ehrenamtlichen Bewahrerinnen und Bewahrer der Ortsgeschichte erfahren Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





