Buntes Treiben beim Krautfest im Himmelsgarten

Zum herbstlichen Abschluss der Saison 2023 luden am Sonntag alle Vereine und Betreiber des Himmelsgartens zu einem bunten Fest nach Wetzgazu ein. Zahlreiche Besucher zog es an diesem sonnigen Herbsttag auf das Gelände.

Montag, 23. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Der Himmelsgarten geht jetzt in die wohlverdiente Winterpause nach einem abwechslungsreichen Jahr voller Veranstaltungen. Bevor sich der Landschaftspark aber zur Ruhe begibt, stand am 22. Oktober das traditionelle Krautfest auf dem Kalender. Das Fest begann um 10.30 Uhr mit einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst am wunderschön dekorierten Kreuztisch auf dem Gelände des Himmelsgartens. Neben den vielen Speisen gab es auch Informationen zu Obst– und Gartenbau, Pilzen oder Bienenzucht – alles bei strahlend goldenem Herbstwetter.







