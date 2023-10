Christoph Rieß ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb

Ende 2023 geht der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Prof. Ulrich Solzbach, in den Ruhestand, weshalb sich der Landkreis auf die Suche nach einer Nachfolge gemacht hat. Diese ist nun gefunden.

Freitag, 27. Oktober 2023

Mittels eines objektiven Auswahlverfahrens kristallisierte sich ein Kandidat heraus, der große Zustimmung des Verwaltungsrats der Kliniken Ostalb erhielt. Am 17. Oktober bestätigte der Kreistag die Bestellung von Christoph Rieß durch den Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb. Der bisherige Geschäftsführer des Diakonie-​Klinikums Schwäbisch Hall wechselt am 19. Februar 2024 in den Ostalbkreis, um hier gemeinsam mit dem Gesamtvorstand der Kliniken Ostalb die zukünftigen Herausforderungen anzugehen.







Mehr über den Lebenslauf des neues Vorstandes und was ihn an Aufgaben erwartet, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



