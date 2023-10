Gemeinderat Spraitbach: Neues Feuerwehrhaus und neue Kommandanten

Nicht nur bei der Schwäbisch Gmünder Feuerwehr, auch in Spraitbach lässt das Feuerwehrhaus einiges zu Wünschen übrig. Darum ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um ein neues Feuerwehrhaus, den Bedarfsplan und die dafür anfallenden Kosten.

Im Mittelpunkt der Sitzung des Spraitbacher Gemeinderats stand das Thema Freiwillige Feuerwehr. Zunächst ging es um den aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan, der von Kreisbrandmeister a.D. Otto Feil in Kooperation mit den Führungskräften der Wehr ausgearbeitet wurde.



Bereits seit längerem befasst sich das Gremium mit dem Feuerwehrhaus, das heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. Für die Vorplanung eines Hauses mit vier Stellplätzen und dem empfohlenen Übungsturm erbrachte die EU-​Ausschreibung für die Planungsleistungen als Ergebnis für die ersten Leistungsphasen als günstigsten Bieter das Architekturbüro Kraft + Kraft aus Schwäbisch Hall. Die Vergabe wurde einstimmug beschlossen. Und weil eine Feuerwehr nicht funktioniert ohne den Einsatz von Menschen, die sich ehrenamtlich für den Dienst am Nächsten einsetzen, konnten zwei Schlüsselpositionen wieder besetzt werden. Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Wehr am 14. Oktober wurden Kommandant Bernd Waibel und sein Stellvertreter Andreas Grünberger in ihren Ämtern bestätigt.









Was das neue Feuerwehrhaus kostet, wie es um die Ausrüstung bestellt ist und worum es im Gemeinderat noch ging, das erfahren Sie in der Samstags-​Ausgabe Ihrer Rems-​Zeitung. Die ist auch als digitale Ausgabe am iKiosk erhältlich.

