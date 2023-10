Gelungene Hauptübung der Feuerwehr Iggingen

Foto: Feuerwehr Iggingen

Die Hauptübung der Feuerwehr Iggingen war ein voller Erfolg. Neben der heimischen Feuerwehr waren Kameraden aus Leinzell und das DRK Iggingen an der Übung beteiligt. Es handelte sich um einen simulierten Unfall zwischen einem Unimog und einem Mercedes.

Freitag, 06. Oktober 2023

Benjamin Richter

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Nach Abschluss der Übung äußerten sich sowohl der Übungsleiter als auch die Gruppenführer positiv. Sie lobten Engagement und professionelle Arbeitsweise der beteiligten Feuerwehrleute und des DRK. Die Übung war ein wichtiger Schritt, um die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren aus Iggingen und Leinzell sowie dem DRK Iggingen weiter zu stärken.

Insgesamt war die Hauptübung der Feuerwehr Iggingen eine gelungene Veranstaltung. Solche Übungen sind essentiell, um im Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein und Menschenleben zu retten.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Zwei Personen waren bei dem Szenario in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten befreit werden. Die Rettungstrupps arbeiteten effizient und professionell zusammen, um die Verletzten aus den Fahrzeugen zu befreien. Dank ihres schnellen Handelns wurden die beiden Personen erfolgreich gerettet.Jedoch kam es durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge zu einem weiteren Zwischenfall: Eine Scheune geriet in Brand. In der Scheune befanden sich spielende Kinder, die nun ebenfalls gerettet werden mussten. Die Feuerwehrleute setzten ihre umfangreichen Kenntnisse und Fähigkeiten ein, um die Kinder wohlbehalten aus der brennenden Scheune zu retten.Die Zuschauer waren beeindruckt von der Schauübung. Sie waren Zeugen einer realitätsnahen Situation, in der die Feuerwehrleute ihr Können unter Beweis stellten und Menschenleben retteten. Die Übung diente nicht nur der praktischen Ausbildung der Feuerwehrleute, sondern auch der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die wichtige Arbeit, die sie leisten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



376 Aufrufe

261 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen