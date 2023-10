Bargauer Kirchweih präsentiert neue Musikformation

Foto: Musikverein Bargau

Der Musikverein Bargau veranstaltet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, in der FEIN-​Halle nach längerer Pause wieder das Kirchweihfest. Wie in den Jahren zuvor gibt es wieder allerlei Kulinarisches, Musikalisches sowie Komödiantisches zu erleben und zu genießen. Für Tanzmusik und Stimmung bis in die späten Abendstunden sorgt die neue Musikformation „The bbänd“.

Samstag, 07. Oktober 2023

Franz Graser

45 Sekunden Lesedauer



Nach 30 aktiven Musikjahren hat sich die Alb Sound Combo einen neuen Anstrich gegeben. Somit wurde unter neuem Namen und neuer Formation „The bbänd“ gegründet. Neben einigen neuen Gesichtern wird es Anpassungen im Repertoire geben, um weiterhin als Unterhaltungsband bei den Auftritten des Musikvereins mit sattem Bläsersatz und rockiger Rhythmusgruppe für beste Partystimmung, Tanz und Party sorgen zu können.







An beiden Festtagen können sich die Besucher bei freiem Eintritt von der Vielfalt an Köstlichkeiten verwöhnen lassen und einige schöne und gesellige Stunden an der Cocktailbar und in der Weinlaube verbringen. Das Speisenangebot wird vom Abendessen am Samstag über das Mittagessen bis hin zu Kaffee und Kuchen am Sonntag reichen.







Weitere Informationen und eine Programmübersicht finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



167 Aufrufe

182 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen