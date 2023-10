Entschleunigter Erlebnistag im Kloster Lorch

Foto: msi

Gemütlich und gemächlich ging es am Sonntag im und um das Kloster Lorch zu. Bei mehreren Klosterführungen zu den unterschiedlichsten thematischen Schwerpunkten konnten die Besucherinnen und Besucher mehr zur Geschichte des Kleinods erfahren und bei gutem Essen und in herrlichem Oktoberwetter die Atmosphäre des Ortes in sich aufnehmen.

Montag, 09. Oktober 2023

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Doch auch Actionreiches war geboten: Schwertkämpfe zum Bestaunen und Mitmachen sowie Klosterführungen, die den mittlealterliche Alltag nachspüren ließen.





Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Noch vor drei Wochen hatten sich wahre Besuchermassen am Kloster Lorch versammelt und waren dem Ruf des Mittelalters gefolgt. Am Sonntag zeigte sich das Gelände deutlich verträumter und mit spürbar mehr Ruhe. Rund um die Magnolien am Kreuzgang waren Biertische und Liegestühle gestellt worden und wer das Glück hatte, einen jener Sonnenplätze zu ergattern, ließ sich dort gerne ein Weilchen nieder und genoss die goldene Oktobersonne und die zarten Klänge der Handpanmusik.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



186 Aufrufe

149 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen