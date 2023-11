Verkehr: Kein Tempo 40 in Pfersbach

In der jüngsten Sitzung des Mutlanger Gemeinderats wurde eine langwierige Auseinandersetzung mit dem Landratsamt thematisiert. Im Fokus stand die Forderung der Gemeinde nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/​h in Pfersbach, die vom Landratsamt abgelehnt wurde.

Die Angelegenheit reicht zurück bis ins Jahr 2013, als die Gemeinde Mutlangen erstmals einen Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung stellte. In den darauf folgenden zehn Jahren gab es einen umfassenden Prüfungs– und Abwägungsprozess, der zahlreiche Schritte beinhaltete. Hierzu gehörten der Austausch von Schreiben zwischen dem Landratsamt und der Gemeinde, Lärmmessungen und Verkehrszählungen sowie die Beauftragung eines Planungsbüros, um die Sachlage zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass die betreffende Strecke keinen Unfallschwerpunkt darstellt. Das Landratsamt begründete seine Ablehnung jedoch mit Lärmaspekten. Die vorgelegten Zahlen wurden offenbar angezweifelt, was zu zusätzlichen Lärmmessungen im April des laufenden Jahres führte. Nach Angaben des Landratsamtes reichte der Lärmpegel nicht aus, um eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu rechtfertigen. Somit bleibt die Situation unverändert, und die Kosten, die die Gemeinde in das Gutachten investierte, erweisen sich als umsonst.

