Iggingens stellvertretender Bürgermeister und Ehrenamtler Karl Greßler verstorben

Foto: privat

Er war 34 Jahre lang Gemeinderat, 15 Jahre stellvertretender Bürgermeister und jahrzehntelang Vereinsaktivist beim VfL Iggingen: Mit Karl Greßler verstarb eine Persönlichkeit, die die Gemeinde durch sein ehrenamtliches Engagement wie kaum ein anderer geprägt hat.

Freitag, 10. November 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Von 1980 bis 2014 war er 34 Jahre lang Gemeinderat, ab 1999 zudem 15 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister. Neben der Kommunalpolitik galt seine große Leidenschaft dem Sport. Auch der VfL Iggingen 1912 e.V. trauert um sein Ehrenmitglied Karl Greßler.

Er wird allen als stets als hilfsbereiter, werantwortungsbewusster und zuverlässiger Mensch in Erinnerung bleiben.





Wie groß Greßlers Engagement war und was er alles erreichte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Gemeinderat, stellvertretender Bürgermeister, Vereinsmensch: Im Alter von 78 Jahren ist der Igginger Karl Greßler gestorben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



113 Aufrufe

122 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen