Bundesverfassungsgericht: Thomas Offenloch aus Mutlangen

Foto: Bundesverfassungsgericht ¦ lorenz.fotodesign, Karlsruhe

Thomas Offenloch ist seit Januar Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der 51-​Jährige aus Mutlangen beschäftigt sich dort im Zweiten Senat unter anderem mit Verfassungsbeschwerden. Ein Interview.

Sonntag, 12. November 2023

Thorsten Vaas

44 Sekunden Lesedauer



Der Name Offenloch ist eng verwoben mit der deutschen Rechtsgeschichte. Werner Offenloch wurde in den 80er-​Jahren bundesweit durch die konsequente Verurteilung von Teilnehmern der Friedensbewegung am Atomraketenstützpunkt in Mutlangen bekannt. Sein Sohn Thomas Offenloch ist heute Richter am Bundesverfassungsgericht. Und wohnt in Mutlangen. Wie der Vater so der Sohn…Dass mein Vater Jurist war, hat bei meiner Berufswahl sicher eine Rolle gespielt. Wir haben ein tolles Verhältnis. Schon als Kind hat er mit mir über alle möglichen politischen und juristischen Fragen gesprochen. Wir haben stundenlang am Esstisch miteinander diskutiert. Dennoch habe ich als Jugendlicher immer gesagt: Ich studiere auf keinen Fall Jura. Wahrscheinlich war das damals eine Trotzreaktion darauf, dass jeder sagte, ich würde es mal tun.

