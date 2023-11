Fasching: „Wäschgölt ahoi“ in Waldstetten

Um 11.11 Uhr sind die Waldstetter Wäschgölten am Samstag in die neue Faschingssaison gestartet. Mit drei Schüssen aus der Schreckschusspistole und drei kräftigen „Wäschgölt ahoi“ beginnt damit die fünfte Jahreszeit.

Im Anschluss machten sich die Wäschweiber an die Arbeit und bügelten die Schürzen. Präsident Martin Ehmann gab zusammen mit Oberwäschweib Ira Nuding und Büttel Marc Schimmele den Terminkalender mit vielen Veranstaltungen bekannt. Ein Auszug: Die 26. Waldstetter Gugga-​Gaudi findet am 7. Januar von 10.30 bis 17.30 auf dem Kirchberg statt, das Männerballett-​Tanzturnier ist am 20. Januar, am 21. Januar treffen sich in der Stuifenhalle Menschen mit und ohne Behinderung, um Fasching zu feiern.

