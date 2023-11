Weinprobe im Dorfladen Waldhausen

Foto: Margit Wohner

Zahlreiche Gäste konnten bei der ersten Weinprobe im Dorfladen Waldhausen begrüßt werden. Neben Wein — natürlich — gab es spannende Einblicke in die Arbeit von Winzern.

Dienstag, 14. November 2023

Sarah Fleischer

Fachfraulich führte Winzerin Stefanie Karpf vom Weingut Zimmer aus Kernen in die einzelnen Weine und deren Ausbau in ihrem Familienbetrieb ein. Dabei gilt es, zahlreiche Herausforderungen zu meistern: Know-​how zu Rebsorten, Besonderheiten von Lage, Untergrund und Behandlung der Trauben, Klimawandel und Wasserknappheit. Dass es der Winzerfamilie gelungen ist, diese Herausforderungen zu meistern, davon konnten sich die Gäste in der fast zweistündigen Veranstaltung überzeugen.





