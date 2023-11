Betrunkener ignoriert Tunnelsperrung in Gmünd: 10.000 Euro Sachschaden

Symbol-​Bild: gbr

Ein 52-​Jähriger war unter Alkoholeinfluss auf riskante und provokante Weise auf der B 29 in Richtung Gmünd unterwegs. Bereits in der Nähe von Mögglingen wurde jemand bei einem Ausweichmanöver verletzt. Danach durchbrach der Touran-​Fahrer im Esslinger Kennzeichen am Gmünder Einhorntunnel die Schranken. Eine Polizeistreife konnte der Betrunkenen schließlich im Raum Schorndorf stoppen.

Mittwoch, 15. November 2023

Gerold Bauer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Aufgrund Wartungsarbeiten waren am Dienstagabend an der Einfahrt zum Einhorntunnel Schranken heruntergelassen, um die Durchfahrt von Fahrzeugen zu verhindern. Ein 52-​Jähriger, der gegen 20 Uhr mit seinem VW Touran in Richtung Stuttgart unterwegs war, ignorierte die Schranken, beschädigte diese und fuhr unbeirrt weiter. Das Fahrzeug des 52-​Jährigen konnte von Beamten der Reviere Schwäbisch Gmünd und Schorndorf auf Höhe Schorndorf festgestellt und angehalten werden. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während des Gespräches der Polizeibeamten mit dem Autofahrer wurde festgestellt, dass dieser offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Ein entsprechender Test verlief positiv, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste.Der Autofahrer war zuvor bereits unangenehm aufgefallen, als er auf der B 29 zwischen Essingen und Mögglingen während des Starkregens ein Fahrzeug überholte und unvermittelt vor dem Pkw wieder einscherte, so dass dessen Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver erlitt eine Mitfahrerin auf dem Rücksitz leichte Verletzungen. In der Folge „bremste“ der 52-​Jährige das zuvor von ihm überholte Fahrzeug mehrfach aus.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



593 Aufrufe

260 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen